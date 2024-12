Hrvaški gospodarski minister razburil, olje na ogenj prilil še Plenković 24ur.com Na Hrvaškem je završalo po nasvetu gospodarskega ministra Anteja Šušnjara, ki je državljanom svetoval, naj raje sami pečejo pekovske izdelke, namesto da se pritožujejo zaradi visokih cen. Olje na ogenj je prilil še premier Plenković, ki je ministru stopil v bran z izjavo, da pač ni treba, da imajo vsi avto ali da grejo vsi na dopust. "To so skrajno neprimerne izjave!" so na nogah sindikati, ki so...

