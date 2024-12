Aleš Krošelj zaradi uboja mame obsojen na 9 let in 6 mesecev zapora RTV Slovenija Ljubljansko okrožno sodišče je Aleša Krošlja iz Kočevja za uboj 67-letne mame obsodilo na 9 let in 6 mesecev zapora. Tožilstvo mu je očitalo, da je mati pretepel do smrti, obramba pa je zagovarjala scenarij, da je v stanovanje vstopila tretja oseba.

