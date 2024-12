Superfinalisti so Tim Novak, Stanislav Travnikar in Nik Triler 24ur.com Tim Novak je v finalnem dvoboju proti Tjaši Vrečič po prvotnem zaostanku poskrbel za velik preobrat in zmagal. Stanislav Travnikar je brez težav porazil Anjo Malešič, Nik Triler pa je povedel v zadnji fazi dvoboja proti Tamari Talundžić in si je priboril tretji ključ za superfinale letošnje Kmetije.

