Nova trajnostna liderja sta Irena Fortuna in Marko Lukić SiOL.net Priznanje Trajnostni lider 2024 za izjemne dosežke na področju trajnostnega poslovanja je v kategoriji velika podjetja prejela Irena Fortuna iz podjetja DRI upravljanje investicij, v kategoriji mala in srednja podjetja pa Marko Lukić, direktor podjetja Lumar. Ob tem je CER že tretjič podelil certifikate Green Star, ki potrjujejo prizadevanja podjetij za uspešno uvajanje ESG načel in podnebnega ukrepanja.

