Za uboj 67-letne mame Aleš Krošelj obsojen na devet let in pol Svet 24 Ljubljansko okrožno sodišče je Aleša Krošlja iz Kočevja za lanski uboj 67-letne mame obsodilo na devet let in šest mesecev zapora.



Več na Svet24.si

Sorodno