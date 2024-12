Atletico zabija in zmaguje naprej, Juventus še poglobil krizo Cityja Sportal Osrednjo tekmo sredinega večera šestega kroga lige prvakov je v Torinu dobil domači Juventus, ki je še poglobil krizo Manchestra Cityja (2:0). Slovenska pozornost je bila usmerjena na reprezentante. Crvena zvezda s Timijem Maxom Elšnikom in Vanjo Drkušićem je z 1:2 izgubila pri AC Milanu. V Madridu je Jan Oblak z Atleticom s 3:1 premagal Slovan iz Bratislave (Kenan Bajrić), graški Sturm z Jonom Go...

Sorodno Omenjeni Jan Oblak Najbolj brano Osebe dneva Jan Oblak

Tanja Fajon

Luka Dončić

Tadej Pogačar

Žan Mahnič