Arktika zdaj oddaja več ogljika, kot ga vsrka: kaj to pomeni za podnebje? 24ur.com Arktika po novem oddaja več ogljika, kot ga absorbira, je sporočila ameriška Nacionalna uprava za oceane in ozračje (NOAA). Zakaj je do tega prišlo in kaj to pomeni za globalne vremenske vzorce in lokalne ekosisteme?

