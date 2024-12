Evtanazija v porastu, povprečna starost 77 let 24ur.com V Kanadi so objavili novo, peto letno poročilo, odkar so legalizirali evtanazijo v letu 2016, ki je pokazalo, da je evtanazija v porastu, čeprav se stopnja rasti umirja. V zadnjem letu je s pomočjo evtanazije umrlo 15.300 oseb, kar predstavlja 4,7 odstotka vseh smrti. Skoraj vsaka 20. smrt je torej posledica evtanazije.

