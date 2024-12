Slovenci proti vodilnim sosedom Sportal Slovenska hokejska reprezentanca do 20 let bo na domačem svetovnem prvenstvu divizije I (skupina A), ki ta teden poteka na Bledu, ob 16.30 igrala z vodilno Avstrijo. Na uvodni tekmi se bodo pomerili Norvežani in Madžari, zvečer pa še Francozi in Danci, ki so tako kot slovenski severni sosedi še neporaženi.

