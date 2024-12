HRW poziva h končanju zlorab v Siriji po vladavini Al Asada SiOL.net Organizacija za človekove pravice Human Rights Watch (HRW) je danes pozvala upornike, ki so strmoglavili sirskega predsednika Bašarja Al Asada, naj končajo več desetletij zlorab in represije v Siriji. Obenem je opozorila, da so tudi uporniki odgovorni za kršitve človekovih pravic. Nove oblasti so že napovedale, da nameravajo zapreti zapore Al Asada.

