Do januarja bodo pod pobočjem Ljubljanskega gradu posekali 205 dreves RTV Slovenija Pod Ljubljanskim gradom so stekla pripravljalna dela za ureditev grajskega pobočja, ki bodo zagotovila večjo varnost ljudi in objektov pod gričem. Poti pod gradom bodo večinoma normalno prehodne, z delom pa bodo predvidoma zaključili januarja.

