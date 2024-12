(V ŽIVO) Pred celjskim sodiščem veliki protest proti slovenskemu levičarskemu krivosodju, Janez Janša: Hočemo Slovenijo, za kakršno smo glasovali na plebiscitu Demokracija Piše: C. R. Pred celjskim sodiščem od 11.55 poteka protestni shod v luči sojenja Janezu Janši in drugim v zadevi Trenta. Danes se od 9.00 ure naprej nadaljuje sojenje v zadevi Trenta in sicer obtoženim Janezu Janši, Klemenu Gantarju in Branku Kastelicu. Pred celjskim sodiščem od 11.55 poteka protestni shod. Boris Tomašič iz Nova24TV opozarja, da je pričakovati provokacije iz strani globoke države ...

