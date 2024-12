Strelski pohod pri Mladenovcu: 22-letnik obsojen na 20 let zapora 24ur.com Sodišče v Beogradu je 22-letnega Uroša Blažića, ki je med strelskim pohodom pri Mladenovcu maja lani ubil devet ljudi, še 12 pa jih je ranil, obsodilo na 20-letno zaporno kazen. Prav toliko let bo v zaporu preživel tudi njegov oče, ki je bil spoznan za krivega nezakonitega posedovanja orožja, streliva in eksplozivnih sredstev.

Sorodno











Omenjeni Beograd Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Robert Golob

Tadej Pogačar

Kristijan Kamenik