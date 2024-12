Boris Tomašič razkril pred preiskovalno komisijo povezave med Logarjem in Geopolarjem Demokracija Piše: Sara Kovač (nova24tv.si) Včeraj smo lahko spremljali preiskovalno komisijo DZ, ki se je spustila pod vse normalne ravni. Komisija namreč preiskuje sume nezakonitega financiranja strank, včeraj pa je Tamara Vonta zaslišala solastnika in direktorja medija Nova24TV Borisa Tomašiča. Slednji je komisiji večkrat očital politično delovanje in nezakonito pridobivanje podatkov z namenom utišanja krit ...

Sorodno