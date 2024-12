Pri EHF prepoznali borbenost Slovenk: Tri so med kandidatkami za naj postavo EP 24ur.com Slovenska ženska reprezentanca je v minulih dveh tednih navduševala s srčnostjo in borbenostjo na evropskem prvenstvu v Avstriji, Švici in na Madžarskem, kar ni ostalo neopaženo. Evropska rokometna zveza (EHF) je objavila seznam igralk, ki kandidirajo za najboljšo postavo, med kandidatke pa so uvrstili tudi tudi tri Slovenke - Tjašo Stanko, Natašo Ljepoja in vratarko Majo Vojnovič.