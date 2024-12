Mladi slovenski naravoslovci, med njimi novogoriški gimnazijec, dosegli do zdaj najboljši uspeh na olimpijadi Primorske novice Mladi slovenski naravoslovci so letos že peto leto sodelovali na 21. mednarodni mladinski naravoslovni olimpijadi in dosegli do zdaj najboljši uspeh. V konkurenci 303 mladih iz 51 držav so osvojili kar dve zlati in štiri srebrna odličja. Postali so tudi najuspešnejša evropska država med 18 sodelujočimi iz Evrope.

