Za energetsko prenovo občinskih stavb 30 milijonov evropskih sredstev SiOL.net Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin med letoma 2023 in 2027 v višini 30 milijonov evrov. V razpisu, ki bo objavljen predvidoma 20. decembra, bo skupaj na voljo 34,5 milijona evrov.

