Izgubil nadzor nad štirikolesnikom, voznik in sopotnik hudo poškodovana N1 V Ajdovščini sta se 19-letni voznik štirikolesnika in 21-letni sopotnik hudo poškodovala v prometni nesreči. 19-letnik je v nepreglednem ovinku zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom in trčil v betonsko ograjo.

