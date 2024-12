Brynton Lemar: Smo v odličnem ritmu in želimo iti do konca 24ur.com Košarkarji Cedevite Olimpije se ne ustavljajo. Predhodnemu nizu petih zaporednih zmag so v sredinem večeru dodali še šesto - tokrat v evropskem pokalu proti beneški Umani Reyer z 80:75 - za nadaljevanje zmagovite pravljice, ki traja vse od vrnitve glavnega trenerja Zvezdana Mitrovića in odličnega ameriškega organizatorja igre Bryntona Lemarja.

Sorodno















Omenjeni Cedevida Olimpija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Tim Mastnak

Kristijan Kamenik

Luka Dončić

Gloria Kotnik