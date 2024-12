Težko gostovanje za Kopitarja in kralje Sportal Anže Kopitar in njegovi soigralci iz moštva Los Angeles Kings so nanizali že šest zaporednih zmag in so trenutno najbolj vroča ekipa lige NHL, v noči na petek pa se bodo ustavili pri New Jersey Devils, ki na lestvici vzhodne konference zasedajo drugo mesto. Kralje tako čaka ob 1.00 čaka zahteven izziv.