Preveč testov, spraševanj, tudi zato veliko otrok pri pedopsihiatrih? 24ur.com Trije testi na teden, ob tem tudi možni četrti, popravni, hkrati še ustno preverjanje znanja. Decembra in januarja, ko se zaključuje ocenjevalno obdobje, veliko otrok in mladostnikov zaradi šole doživlja hude stiske. So tudi zato pred vrati pedopsihiatrov dolge čakalne vrste na prvo obravnavo? Treba bo spremeniti šolski sistem, pravi pedopsihiatrinja Barbara Šegula Škoberne. Šolsko ministrstvo na...

