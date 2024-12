Prvaki iz Bostona vpisali 20. zmago sezone RTV Slovenija Košarkarji Bostona, ki so v minuli sezoni osvojili rekordni 18. šampionski prstan Lige NBA, so bili na domačem parketu zanesljivo boljši od Detroita (123:99). To je bila njihova 20. zmaga letos, kar jih uvršča za Cleveland na drugo mesto v ligi.

