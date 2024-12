Kinžali in Kalibri znova nad Ukrajino 24ur.com Po ukrajinskem napadu z raketami ATACMS na rusko vojaško bazo Taganrog v oblasti Rostov so v Moskvi napovedali povračilne ukrepe. Ladje črnomorske flote, strateški bombniki in večnamenska letala Mig-31 so v jutranjih urah sprožili nov večji raketni napad na cilje v Ukrajini. O eksplozijah poročajo iz okolice Kijeva, Odese, Zaporožja in Ivano-Frankovska.

