V Srbiji v smeteh našli novorojenčico SiOL.net V vasi Malošište na jugu Srbije je moški v zabojniku za smeti našel novorojenčico, poroča srbski radio Koprijan Doljevac. Na kraj so takoj prihiteli reševalci in pravkar rojeno deklico oskrbeli. Zdravnik v reševalni ekipi je povedal, da je bila to ena najtežjih intervencij v njegovi 16-letni karieri.

