Gasilci v Logatcu iz goreče hiše rešili tri ljudi RTV Slovenija V noči iz srede na četrtek je zagorelo v hiši v Logatcu. Gasilci so pred požarom, ki se je hitro širil, rešili enega nepokretnega in dva težje pokretna človeka. Požar so uspeli omejiti in pogasiti, a škoda na dveh objektih je kljub temu zelo velika.

