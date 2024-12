Slovenci zvečer proti Francozom Sportal Slovenska hokejska reprezentanca do 20 let, ki je v četrtek znova tesno izgubila in je po treh tekmah pri nič točkah, se bo ob 19.30 na četrti tekmi svetovnega prvenstva divizije I (skupina A) na Bledu pomerila s Francozi. Ti so pri dveh zmagah in enem porazu. Po prosti soboti rise v nedeljo čaka pomembna tekma v boju za obstanek z Madžari, ki bodo danes palice prekrižali z vodilno Avstrijo. Norvežani se bodo pomerili z Danci.

