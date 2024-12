Viški policisti so v četrtek ponoči posredovali v dveh tatvinah na bencinskem servisu. V enem od primerov so pridržali mladoletnika, ki z bencinskega servisa ni le izmaknil hrane, ampak je tudi udarjal po tamkajšnjih vozilih. Na Viču pa je sinoči posredovala tudi posebna enota, ki je vstopila v stanovanje osebe, ki je grozila s samopoškodovanjem in povzročala splošno nevarnost.