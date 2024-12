Cirkuški akrobati upravičili visoka pričakovanja slovenskega občinstva #video SiOL.net V Stožicah je bil sinoči pravi cirkuški spektakel. Obiskovalci največjega cirkusa na svetu Cirque du Soleil, ki pri nas gostuje drugič, so bili priča predstavi, kakršne še ni bilo. Z akrobacijami, ki so večino časa potekale visoko nad odrom, in humornimi vložki so navdušili polno dvorano in postavili visoka pričakovanja za nadaljnjih pet uprizoritev. Utrinke s premierne predstave Corteo v prestoln...

Sorodno



Najbolj brano Osebe dneva Marko Šuler

Robert Golob

Boštjan Poklukar

Anže Kopitar

Anže Logar