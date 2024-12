Nepremišljeno podarjanje živali lahko vodi v njihovo trpljenje SiOL.net V prazničnem času, ko se mnogi odločajo za obdarovanje, se med priljubljenimi idejami, zlasti za otroke, pogosto znajdejo tudi hišni ljubljenčki. Majhen kužek ali mucek pod božičnim drevescem se zdi kot popolno darilo, a slovenska zavetišča in društva za zaščito živali ob tem opozarjajo, da so takšne odločitve pogosto nepremišljene in lahko vodijo v trpljenje živali. Namesto tega lahko letos živalim pomagate na druge načine.

