V letu 2025 naj bi le začeli s sanacijo bolnice Franje Primorski dnevnik Z izidom novega zbornika o Partizanski bolnici Franja z naslovom Franja: Spomin in opomin se je sklenil niz letošnjih dogodkov ob 80-letnici tega spomenika. Uredili sta ga Milojka Magajna in Ivana Leskovec. Pred dobrimi 40 leti je Mestni muzej Idrija izdal prvi zbornik, ki je še danes dragocen vir informacij. Želja muzealcev pa je bila, da bi ob visokem jubileju izdali novo knjigo. »Eden od naših c ...

