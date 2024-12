V živo: Slovenca po prvi seriji oddaljena od stopničk Sportal Najboljši smučarski skakalci sveta so zbrani v Titisee-Neustadtu, kjer se že merijo na superekipni tekmi. Glavni trener slovenske reprezentance Robert Hrgota je v Nemčijo pripeljal četverico skakalcev, Anžeta Laniška, Timija Zajca, Domna Prevca in Žaka Mogela, medtem ko je Lovro Kos ostal doma na treningu. Na današnji tekmi (začela se je ob 15.45) slovenske barve branita Lanišek in Zajc.

Sorodno