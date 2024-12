Adria Mobil: Izplačilo božičnice in nagrade za poslovno uspešnost Izvozniki.si V Adrii Mobil se zavedamo, da so za uspešno poslovanje na zahtevnem in dinamičnem trgu počitniških vozil zavzeti zaposleni eden ključnih dejavnikov uspeha, zato njihov prispevek k doseženim rezultatom cenimo in nagrajujemo