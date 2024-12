V operaciji Europola proti organiziranemu kriminalu aretirali skoraj 800 ljudi Primorske novice Organi pregona iz 26 držav, tudi Slovenije, so v okviru obsežne operacije proti organiziranemu kriminalu sprožili 316 preiskav in aretirali 796 oseb, je danes sporočil evropski policijski urad Europol. Operacija je bila osredotočena na trgovino z ljudmi, s prepovedanimi drogami in strelnim orožjem ter tihotapljenje migrantov.

