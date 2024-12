Nekdanji slovenski košarkarski reprezentant Anthony Randolph, ki je s Slovenijo leta 2017 osvojil naslov evropskih prvakov v Istanbulu, je uradno naznanil konec športne poti. Petintridesetletnega Američana, ki je v ligi NBA igral za Golden State, New York, Minnesoto in Denver, v Evropi pa za Kuban ter Real Madrid, so v zadnjem času spremljale poškodbe. »Po petnajstih letih se uradno umikam iz košark ...