Direktorica Agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Aris Špela Stres je vodstvu ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije poslala pisno odstopno izjavo, poroča časnik Delo. Kot je pojasnila, gre za osebno odločitev in dodala, da je vodstvu ministrstva že ob imenovanju povedala, da bo na položaju ostala le nekaj mesecev.