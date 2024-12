Nancy Pelosi med obiskom Luksemburga pristala v bolnišnici 24ur.com Nekdanja predsednica predstavniškega doma ZDA Nancy Pelosi se je poškodovala med obiskom v Luksemburgu, kjer se je z delegacijo kongresa nameravala udeležiti slovesnosti ob 80. obletnici ardenske ofenzive, so sporočili iz njenega urada. Dodali so, da so Pelosijevo zaradi poškodb sprejeli v bolnišnico.

Sorodno

Omenjeni Luksemburg

Nancy Pelosi

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Boštjan Poklukar

Matjaž Kek

Tatjana Bobnar

Anže Lanišek