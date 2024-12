Združenje bolnikov z limfomom in levkemijo zbira sredstva za nakup nujnih naprav za bolnike z rakom Lokalec.si Združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, v sodelovanju z oddelkom za hematologijo UKC Ljubljana in hematološkim onkološkim oddelkom UKC Maribor, je pričelo akcijo zbiranja sredstev. Sredstva zbirajo za nakup nujnih naprav za izboljšanje fizioterapevtske obravnave bolnikov z rakom. Cilj akcije je zbrati 51.000 evrov za nakup specializirane opreme, kot so posteljna kolesa, naprave za magnetno st ...

