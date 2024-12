Na prehodu z avtom zbil pešca Primorske novice Čeprav je bila vidljivost dobra, je bil 65-letni voznik v četrtek pol ure čez poldan tako nepreviden, da je očitno spregledal pešce na prehodu in enega od njih zbil. Ta je po trku avta padel in se hudo poškodoval, reševalci so ga odpeljali v šempetrsko bolnišnico. Voznika so policisti ovadili tožilstvu.

