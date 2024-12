Jedo živali pozimi enako kakovostno krmo kot v času paše? Je boljše seno ali silos? Sta seneno mleko in meso zgolj modna muha, ali tudi kakovostnejša in bolj zdrava? Na vsa ta vprašanja smo iskali odgovore in izvedeli, da ni vse črno-belo, da gre pri krmljenju živali, kot pravijo pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZ Slovenije), za 50 odtenkov sive.