Oče pridrvel v učilnico in učitelju grozil, da ga bo pretepel 24ur.com Oče učenke je kar med poukom na eni od mariborskih osnovnih šol odprl vrata razreda, pristopil do učitelja in mu grozil, da ga bo pretepel. Razlog ni bila slaba ocena, ampak neprimerno vedenje. Med šolsko uro je namreč učenec jedel mandarino. Učitelj ga je opozoril: prenehaj, a mu dovolil, da jo poje do konca. A učenec se je odločil pojesti še eno mandarino in učitelj mu je dal jasno vedeti, da s...

