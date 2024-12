Škofje na obisku pri Golobu in Pirc Musarjevi – očitno je šlo le za vljudnostni obisk? Demokracija Piše: C. R. Poročali smo že, da je premier Golob v tem tednu sprejel tudi predsednika Slovenske škofovske konference Andreja Sajeta. Tiskovni urad SŠK je novico o tem posredoval šele včeraj pozno zvečer. Vendar ne svoje, pač pa že znano sporočilo iz vlade. Tako da pravzaprav nismo izvedeli ničesar novega (razen tega, kar je že posredovala vlada) in je šlo verjetno zgolj za prednovoletni sprejem i ...

