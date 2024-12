Po petkovi molitvi Sirci slavili padec Asadovega režima na osrednjem trgu v Damasku RTV Slovenija Številni Sirci so se po petkovi molitvi zbrali na osrednjem trgu v Damasku in praznovali padec Asadovega režima. Prav na tem trgu so se sicer leta 2011 začele vstaje proti režimu, ki jim je sledila krvava državljanska vojna.

