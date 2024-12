Južnokorejskega predsednika odžagali po hitrem postopku Demokracija Piše: C. R. Južnokorejski poslanci so danes odstavili predsednika Yoon Suk-yeola zaradi njegove nedavne razglasitve vojnega stanja v državi. Odstavitev predsednika mora sedaj potrditi še ustavno sodišče, nato pa se bodo morale nove volitve izvesti v roku 60 dni, poroča britanski BBC. Predlog za odstavitev predsednika Yoona so vložile opozicijske stranke, ki imajo v 300-članskem parlamentu 192

