Ob prehitri vožnji oplazil 12-letnico in odpeljal SiOL.net Na križišču Ulice ob železnici in Žitne ulice v Mariboru je v petek ob 22.20 voznik neznanega avtomobila modre barve zaradi neprilagojene hitrosti na prehodu za pešce oplazil 12-letno peško. Otrok je lažje poškodovan, voznik je s kraja pobegnil. Policija voznika in morebitne očividce prosi za informacije.

Sorodno













Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Ema Klinec

Žan Kranjec

Robert Golob

Ilka Štuhec

Salome