Krivica je postala zakon, upor pa nuja! Demokracija Piše: Gašper Blažič Torek, 26. novembra 2024. Za ta dan, ki je bil po naključju tudi praznik posvetitve celjske stolne cerkve in rojstni dan blaženega Antona Martina Slomška, je bilo spet napovedano sojenje Janezu Janši, Branku Kastelicu in Klemenu Gantarju v zadevi Trenta. Naj spomnimo: formalno nekdanjemu direktorju Imosa Branku Kastelicu sodijo zaradi domnevnega oškodovanja Imosa, Janši in nek ...