Volilni kolegij, v katerem ima večino sedežev vladajoča stranka Gruzijske sanje, je ob bojkotu opozicije izvolil novega predsednika. To je postal 53-letni kandidat stranke, skrajno desni politik in nekdanji nogometaš Mihail Kavelašvili. Po sporni zmagi na oktobrskih parlamentarnih volitvah tako stranka še naprej krepi oblast in obenem politično krizo. ...