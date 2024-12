V Sloveniji več kot 30 let niso bili tako zadovoljni s svojim življenjem Primorski dnevnik V Sloveniji se nimajo kaj pritoževati nad svojim vsakdanom. Tako vsaj kažejo izsledki zadnje javnomnenjske raziskave Eurobarometer, ki navajajo, da so skoraj vsi Slovenci na splošno zadovoljni s svojim življenjem. Za ta odgovor se je opredelilo 94 odstotkov anketirancev. To je najvišja zabeležena stopnja zadovoljstva z življenjem v Sloveniji v dvajsetletnem obdobju, odkar je Slovenija postala poln ...

Sorodno