V živo: smola Prevca, ki je padel. Lanišek in Zajc bosta napadala v finalu. Sportal Po petkovi superekipni tekmi, na kateri sta zmagala domačina Andreas Wellinger in Pius Paschke, smučarske skakalce v Titisee-Neustadtu čakata še dve posamični tekmi. Prva se je začela ob 16. uri, pred njo pa so bile na sporedu že tudi kvalifikacije. Nastop na tekmi so si zagotovili Anže Lanišek, ki je bil odličen drugi, Timi Zajc in Domen Prevc, Žak Mogel pa je bil prekratek.

