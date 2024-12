Evropa snuje svoj Starship, ZDA nov marsovski helikopter, odkrita stara galaksija RTV Slovenija Znanstveniki so odkrili galaksijo, ki je obstajala zgolj 600 milijonov let po velikem poku, Evropa je začela postopke za razvoj zelo težke nosilne rakete, rover Perseverance je dosegel pomemben mejnik . . . To in še več v 197. Vesoljskem tedniku.

