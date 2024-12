Izraelska vojska je danes nadaljevala napade na Gazo. V mestu Deir al Balah je bilo v napadih ubitih deset ljudi, več deset je bilo ranjenih. Še sedem žrtev so terjali napadi na mesto Gaza. V Dženinu na Zahodnem bregu so medtem izbruhnili spopadi med varnostnimi silami Palestinske uprave in oboroženimi borci, v katerih je bil ubit pripadnik Hamasa. ...